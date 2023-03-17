أولًا على CNN: قاضي فدرالي يأمر محامي ترامب بالإدلاء بشهادته حول الوثائق السرية

2023/03/17 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حكم مهم، الجمعة، أمر القاضي الفدرالي بيريل هويل محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم شهادة إضافية كجزء من التحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

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