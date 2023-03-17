اوامر مباشرة من بغداد بزيادة اطلاقات” سد العظيم” بديالى

2023/03/17 | 23:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، الجمعة، عن صدور اوامر مباشرة من بغداد بزيادة اطلاقات سد العظيم شمال ديالى.

وقال مدير ناحية العظيم(63كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” باوامر مباشرة من قبل وزارة الموارد المائية تم زيادة اطلاقات المياه من بحيرة سد العظيم صوب نهر العظيم من 6م3 / ثانية الى 20 م3/ ثانية”.

واضاف،ان” الزيادة هي الاولى من نوعها منذ اشهر طويلة وتاتي في اطار رؤية شاملة لوزارة الموارد المائية من اجل تامين الحصص المائية لالاف الدونمات من الاراضي الزراعية على جانبي نهر العظيم بالاضافة الى اسناد نهر دجلة الذي يعاني من انحسار في مياهه بشكل لافت في الاسابيع الماضية”.

وتعد بحيرة سد العظيم ثاني اكبر خزان مائي على مستوى ديالى وهو قادر على استيعاب اكثر من مليار و400 مليون م3 من المياه”.

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