شرطة ديالى تصدر توضيحا بشأن جريمة القتل في ناحية جلولاء

2023/03/17 | 23:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، توضيحًا حول ملابسات جريمة القتل بحق مواطن في ناحية جلولاء.وقال الناطق الرسمي بإسم قيادة الشرطة العميد نهاد محمد حسن في بيان ، ان “الفريق الامني يواصل الإجراءات التحقيقية وجمع الادلة والتحري عن الفاعلين، ولسلامة هذه الإجراءات وتسهيل مهمة القبض على المتورطين بهذه الجريمة النكراء لم تعلن قيادة الشرطة عن اسباب وحيثيات هذا الحادث حتى اكمال التحقيق وتثبيت اعترافات المجرمين قضائيًا”.ودعا العميد نهاد محمد حسن، كافة وسائل الاعلام التي تناقلت هذا الخبر والتي اوعزت اسباب القتل والاعلان عن الجاني، دون اسناد الخبر بتصريح من قبل الجهات الرسمية، الى “توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمي لتجنب المسائلة القانونية”.

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