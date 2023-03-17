التخطيط: 50 الف مولدة تعمل في العراق

2023/03/17 | 23:39 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التخطيط العراقية ، الجمعة ، إن هناك ما يقرب من 50 ألف مولِّد خاص تُبقي الأضواء مضاءة عند انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق وإقليم كردستان.وفقًا لمسح حكومي ، هناك 48533 مولداً خاصاً توفر الكهرباء لـ6.7 مليون شخص.لم تتمكن الحكومات العراقية وإقليم كردستان المتعاقبة من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة […]

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