2023/03/17 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، تنحيه من منصبه، بعد نحو عامين على إشرافه على الوزارة.وقال شرف الدين، في تصريحات إعلامية، على “هامش إشرافه على تخرج الدورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



وزير الداخلية يستقيل من منصبه المركز الخبري الوطني.

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