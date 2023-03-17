2023/03/17 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تغلب نادي الزوراء، اليوم الجمعة، على نادي الشرطة ضمن منافسات الدوري الممتاز – الجولة (21).نهاية المباراة الزوراء (2) – (1) الشرطة الشرطة : بسام شاكر (10) الزوراء : سعد عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يتغلب على الشرطة في ديربي العاصمة المركز الخبري الوطني.

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