إيران تعلن إحبتط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة طهران

2023/03/17 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن رئيس جهاز الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، عن إحباط محاولة تفجير بطرد مشبوه أسفل سيارة مفخخة في المدينة مساء اليوم الجمعة.وأوضحت وكالة “فارس” أن قوات الأمن الإيرانية أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت في أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران) بعد أن لاحظ السائق […]

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