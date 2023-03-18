2023/03/18 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _FOazKCzrRc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي وموسكو تعدها باطلة من الناحية القانونية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي وموسكو تعدها باطلة من الناحية القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).