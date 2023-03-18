2023/03/18 | 00:49 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 استضاف جناح شبكة 964 في معرض أربيل الدولي للكتاب، الباحث والقيادي في الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي، وأجرى معه الإعلامي طلال عبدالله حواراً موجزاً عن انطباعاته حول معرض الكتاب، ورأيه حول آخر التطورات المتصلة بالسياسة أو على صعيد الاحتجاج الشعبي، الذي واكبه الحلفي منذ سنوات.الحلفي أبدى إعجابه بالحضور الكبير في المعرض، واعتبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (964 تحاور القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (964 تحاور القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).