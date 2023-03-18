الاطاحة بعصابة السطو على الصيدليات في البصرة

2023/03/18 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على عصابة السطو المسلح على الصيدليات في البصرة.

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