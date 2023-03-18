تركيا تباشر تدشين العهد الجديد مع مصر

2023/03/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ يدشن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬فيزيارة‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬السبت‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭.‬ ‭ ‬ولبت‭ ‬تركيا‭ ‬مطالب‭ ‬مصرية‭ ‬عدة‭ ‬وأقفلت‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الاخوان‭ ‬وتناهض‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭..‬ويلتقي‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ […]

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