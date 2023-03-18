2023/03/18 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لو لم تعلن قوات سوريا الديمقراطية تحطم مروحتين لها داخل العراق ومقتل احد كبار قادتها بين تسعة اخرين، لكان خبر التحطم نوعاً من أنواع الاخبار الشبيهة بالصحون الطائرة والاجسام الغريبة التي تظهر وتختفي في بلدان عدة، وتدور حولها الحكايات والتأويلات وتبني بشأنها أجهزة الاستخبارات في العالم سيناريوهات واحتمالات، ثمّ تمرّ فترة من الزمن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخيط الأبيض والخيط الأسود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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