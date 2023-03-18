‭ ‬الخيط‭ ‬الأبيض والخيط‭ ‬الأسود

2023/03/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لو‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تحطم‭ ‬مروحتين‭ ‬لها‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬ومقتل‭ ‬احد‭ ‬كبار‭ ‬قادتها‭ ‬بين‭ ‬تسعة‭ ‬اخرين،‭ ‬لكان‭ ‬خبر‭ ‬التحطم‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الاخبار‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالصحون‭ ‬الطائرة‭ ‬والاجسام‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬وتختفي‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة،‭ ‬وتدور‭ ‬حولها‭ ‬الحكايات‭ ‬والتأويلات‭ ‬وتبني‭ ‬بشأنها‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سيناريوهات‭ ‬واحتمالات،‭ ‬ثمّ‭ ‬تمرّ‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ […]

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