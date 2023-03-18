مقتل كبير قادة قوات سوريا الديمقراطية في تحطم مروحيتين داخل العراق

2023/03/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬قامشلي‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭- ‬وهي‭ ‬وحدات‭ ‬كردية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ – ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬عناصرها،‭ ‬بينهم‭ ‬قيادي‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬وحدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬جراء‭ ‬تحطم‭ ‬مروحيتين‭ ‬أثناء‭ ‬توجههما‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ […]

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