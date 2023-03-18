2023/03/18 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، عن وقف منح إجازات فتح المدارس الأهليَّة داخل وخارج البلاد مع إعداد خطة لتقييم الواقع التربوي للمدارس القائمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد للصحيفة الرسمية، إنَّ :"وزارة التربية ومن خلال تنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة الواقع التربوية في البلاد، أعدت خطة لتقييم الواقع التعليمي في المدارس الأهلية داخل وخارج البلاد" كاشفاً عن "إيقاف منح إجازات خاصة بفتح مدارس أهلية جديدة، حيث يأتي ذلك ضمن البرنامج الحكومي وتطوير الواقع التربوي بالمدارس الأهلية في البلاد".

وأفاد "بأنَّ التعليم الأهلي يخضع لذات الضوابط والتعليمات التربوية التي تطبق بالمدارس الحكومية سواء كانت هذه المدارس داخل أو خارج البلاد" مشيداً "بدور جهازي الإشراف التربوي والاختصاصي في متابعة وتقييم ذلك".

وكشف السيد، عن "تشكيل لجنة لتقييم عمل المدارس الأهلية بهدف الوقوف على نقاط الخلل وتسجيل الملاحظات ومراجعة الإجازات الممنوحة مسبقاً للمدارس الأهلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: إيقاف منح الإجازات لفتح المدارس الأهلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: إيقاف منح الإجازات لفتح المدارس الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).