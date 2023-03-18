انتخاب الهيئة الإدارية للجوية وصوب الله رئيساً للنادي

2023/03/18 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

فاز اللواء الركن محمد صوب الله رئيساً جديداً للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية في انتخاباتها التي جرت مساء الجمعة.

كما أسفرت الانتخابات فوز (هيثم كاظم وحمادي أحمد وماجد الساعدي وموفق زيدان وعلي زيدان) بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة للنادي.

وانسحب المرشحون (سمير كاظم وعلاء محمد و علي منصور وحسين علي وحيد ووليد الزيدي) من السباق الانتخابي وغادروا قاعة الانتخابات بعد فشلهم في كسب ثقة الهيئة العامة للنادي.

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