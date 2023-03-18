قنبلة واغتيال تعيدان الناصرية الى واجهة الأحداث

2023/03/18 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في شرطة ذي قار، عن تعرض منزل مواطن في مدينة الناصرية لاستهداف بقنبلة يدوية.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان "منزل مواطن تعرض لاستهداف بقنبلة يدوية مساء الجمعة تسببت بإضرار بواجهة المنزل وإضرار بعجلة مركونة أمامه دون وقوع خسائر بشرية".

وأشار الى، ان "خبراء مكتب مكافحة المتفجرات في ذي قار رفعوا عينات من محل الحادث لمعرفة طبيعته، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث".

ويعد هذا الحاث هو الثاني الذي تشهده المدينة اليوم بعد اغتيال استاذ جامعي بهجوم مسلح بالقرب من منزله وسط الناصرية.

وتُعَدّ مدينة الناصرية مركزاً رئيساً لتظاهرات تشرين، التي انطلقت في تشرين الأول 2019، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي، واتسعت لتشمل أغلب المحافظات العراقية، وانتهت باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، التي كانت قد قمعت التظاهرات، وسقط حينها نحو 800 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح.

وتتواصل الاحتجاجات بين فترة وأخرى في ذي قار والناصرية تتباين بين المطالب الخدمية وفرص العمل وأحياناً ذات طابع سياسي يتخللها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لكنها هدأت نسبياً منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الأول 2022.

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