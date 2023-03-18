2023/03/18 | 01:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقبض على عصابة السطو على الصيدليات في محافظة البصرة، بعد ملاحقتهم في محافظة ميسان.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أنه بعد حادثة السطو على الصيدليات في البصرة، تم تشكيل فريق أمني بالاشتراك والتنسيق مع خلية الصقور وبمعلومات استخبارية دقيقة تم القاء القبض على أفراد العصابة واعتقالهم بعد […]

ظهرت المقالة بعد ملاحقتهم في ميسان..



الإيقاع بعصابة السطو على الصيدليات في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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