واقعة طريفة في الدوري الإماراتي.. حكم يعيق مهاجم ولاعبون يطالبونه بإنذار نفسه

2023/03/18 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت واقعة طريفة في مباراة نادي النصر ونظيره العين، التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في الدوري الإماراتي.

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