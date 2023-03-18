لحظة اغتيال الدكتورعقيل عبد الله الشامي قرب منزله في ذي قار

2023/03/18 | 02:12 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن مقتل أستاذ جامعي أمام منزله وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب العراق).

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