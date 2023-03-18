أستاذة الاجتماع لاهاي عبدالحسين في جناح 964: حديث عن فلاسفة العراق والنسوية

2023/03/18 | 02:14 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 قالت أستاذة علم الاجتماع لاهاي عبدالحسين، إن العراق قادر بالفعل على انتاج فلاسفة ومفكرين، لكنها تحفظت على التساهل في إطلاق تلك الأوصاف، كما تطرقت للحديث عن واقع المجتمع الأكاديمي العراقي وما يعانيه.عبدالحسين، حلت ضيفة على جناح شبكة 964 في معرض أربيل الدولي للكتاب، وحاورها هناك، الإعلامي طلال عبدالله، عن شؤون عدة.[…]

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