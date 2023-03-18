البيت الأبيض يعلق على إصدار

2023/03/18 | 03:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم "محاسبة مرتكبي جرائم الحرب" بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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