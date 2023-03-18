الإمارات: لن تسمح باستخدام أراضينا ضد إيران

2023/03/18 | 03:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “إرنا” بأن الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أكد أن سياسة بلاده المبدئية قائمة على عدم السماح لدولة ثالثة بإثارة الفرقة أو استخدام أراضيها ضد إيران.وأوضحت “إرنا” أن محمد بن راشد لفت أمس الخميس، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى أن الإمارات تستخدم كافة طاقاتها لمعالجة […]

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