2023/03/18 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق دولي من خبراء الفيروسات على بيانات وراثية من سوق ووهان بالصين تربط "كوفيد" بكلب الراكون، ما يعزز الأدلة من جديد حول نشوء الفيروس من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، وفق ما نقلت مجلة "ذي أتلنتيك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق بحث يتوصل إلى "أقوى دليل حتى الآن على أصل وباء كورونا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق بحث يتوصل إلى "أقوى دليل حتى الآن على أصل وباء كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).