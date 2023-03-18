حوار شبكة 964 مع مدير عام مؤسسة المدى غادة العاملي

2023/03/18 | 03:57 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 مع قرب ختام معرض أربيل الدولي للكتاب، الذي ينتهي بحلول مساء اليوم السبت 18 آذار، أجرت شبكة 964 حواراً مع مدير عام مؤسسة المدى للثقافة والإعلام والفنون، غادة العاملي، عن المعرض الذي نظمته “المدى”.الإعلامي طلال عبدالله، حاور العاملي، حول الجوانب الجديدة التي تجلت في النسخة 15 للمعرض، كما تطرق الحديث إلى […]

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