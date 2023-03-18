بايدن لـCNN: مذكرة التوقيف بحق بوتين

2023/03/18 | 04:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبرر"، وأعرب عن دعمه للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها بوتين.

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