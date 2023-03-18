بينها سيوف سعودية.. تقرير رسمي يسلط الضوء على هدايا تلقاها ترامب

2023/03/18 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق نشرته لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، الجمعة، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وعائلته لم يصرحوا عن هدايا تلقوها من حكومات أجنبية أثناء تواجده في البيت الأبيض، بما في ذلك مضارب غولف ذهبية من اليابان وسيوف من السعودية.

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