ترامب ومحمد بن سلمان.. تقرير يكشف 17 هدية غير معلنة وتساؤل إن استخدمت للتأثير على سياسة واشنطن

2023/03/18 | 06:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى جانب وثائق داعمة حصلت عليها شبكة CNN عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020 منها "لوحة أكبر من الحجم الطبيعي" للرئيس السابق.

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