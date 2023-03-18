السعودية تعلن عدد الزائرين بسبب فعاليات

2023/03/18 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية أن فعاليات هيئة الترفيه استقطبت 120 مليون زائر منذ العام 2019.

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