"حدث ما قال بايدن إنه لن يحدث" خلال زيارته السعودية.. تداول مقال لفريد زكريا

2023/03/18 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا لمحلل الشؤون السياسية ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، تناول فيه السياسة الخارجية الأمريكية وحديث ما قال بايدن إنه لن يحدث خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية، الرياض.

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