بعد صدور مذكرة بحق بوتين.. تحليل: كيف تتم محاكمات جرائم الحرب؟

2023/03/18 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عام من اندلاع الغضب الدولي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتكاب الفظائع المروعة، صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، عن توجيه اتهامات إلى بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بشأن مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

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