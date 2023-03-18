إيران تعلن إحباط تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة.. والدوافع

2023/03/18 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الإيرانية، الجمعة، أنه تم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة طهران.

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