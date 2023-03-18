يعقوب سركيس.. الكاتب العراقي صاحب أشهر مكتبات الشرق الشخصية

2023/03/18 | 08:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقوب نعوم سركيس، كاتب ومؤرخ وباحث موسوعي يعد من أبرز مؤرخي الفترة العثمانية في العراق، ترك إرثا كبيرا من الكتب والمؤلفات والمقالات والمخطوطات، وعرف بمكتبته الشهيرة التي تضم كتبا ومخطوطات نادرة.

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