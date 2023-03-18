الولايات المتحدة تعلق على انخفاض أسعار النفط الخام!

2023/03/18 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، آموس هوشتاين، خلال تصريحات صحفية، بأن الولايات المتحدة رصدت تراجعا قويا في أسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تتسرع في إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي.

وتابع المسؤول الأمريكي، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، ولكن ذلك لن يتم سريعا رغم انخفاض أسعار النفط الخام، ولكن لا داعي للخوف من المستقبل، مضيفا بأن الولايات المتحدة تحاول معرفة تأثير الأزمة الحالية على صناعة النفط والغاز والإنتاج، وتراقب الأسعار عن كثب، وستواصل متابعتها خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء بلومبرج، أفادت في منتصف الشهر الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، بأن إدارة بايدن تخطط لبيع المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لديها، ومن المزمع أن تصل عملية البيع التي فرضها الكونجرس الأمريكي إلى 26 مليون برميل من النفط الخام.

وفي حال قيام الولايات المتحدة بهذا الخطوة؛ فقد يصل احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983، وهذا الأمر سيسفر عنه انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي إلى حوالي 345 مليون، بعد أن كان 371 مليون برميل.

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