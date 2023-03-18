وزير الداخلية يقُود حملة تفتيشية لشرطة غربي بغداد.. هذه أبرز التوجيهات

2023/03/18 | 09:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، عدد من التوجيهات اثناء زيارته عدد من مراكز الشرطة غربي العاصمة بغداد.

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