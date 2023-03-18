ارتفاع مفاجئ لمعدل الوفيات بين الرضع ذات البشرة الداكنة خلال عام 2020

2023/03/18 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يموت سنويًا آلاف الأطفال بشكل مفاجئ وغير متوقّع.وفي عام 2020، فاق عدد الوفيات بين الأطفال الصغار 3300 طفل.وحافظت المعدلات على ارتفاعها في السنة الأولى من جائحة "كوفيد-19"، رغم تراجع معدل وفيات الرضع الإجمالي إلى مستوى قياسي.

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