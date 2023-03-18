أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً بمقدار 38,234 دينار للأوقية اليوم السبت

2023/03/18 | 09:27 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 ارتفع سعر الذهب في العراق، اليوم السبت، بمقدار 115,682 دينار عراقي للأوقية، أي بنسبة 4.15%، ليصل إلى 2,904,572.56 دينار عراقي، بعد أن أغلق أمس عند 2,788,890.82 دينار عراقي لكل أونصة.وبحسب موقع “أسعار الذهب”، فإن الأسواق المحلية لهذا اليوم السبت 18 آذار 2023، سجلت: سعر مثقال الذهب عيار 24 بلغ 93,394.62 دينار […]

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