2023/03/18 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غيوم وامطار..



تقرير مفصل بحالة الطقس في بغداد والمحافظات المركز الخبري الوطني.

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