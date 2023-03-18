طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة خلال الأيام المقبلة

2023/03/18 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.





وأوضحت النشرة الجوية للهيئة وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها أن " الطقس في المناطق الوسطى صحو، فيما يتحول ليلا الى غائم مع زخات مطر خفيفة الى متفرقة".





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