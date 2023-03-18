الرافدين يعلن بيع الدولار للمسافر بواقع 2000 دولار بدءاً من الغد

2023/03/18 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، اعتماد حصة بيع الدولار للمسافر بواقع 2000 دولار، من يوم غد الاحد وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي.

وذكر بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم)، أن "مصرف الرافدين سيباشر باعتماد حصة بيع الدولار للمسافر بواقع ٢٠٠٠ دولار، من يوم غد الاحد وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي".





وأضاف، أن "الفروع المشمولة بإيداع الدينار العراقي في بغداد هي ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة - الحي العربي - باب المعظم - القدس - الباب الشرقي - الخضراء - حي العامل - الامانة العامة لمجلس الوزراء )".

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