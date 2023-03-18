2023/03/18 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امننفذت قوة أمنية مشتركة، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية لملاحقة خلايا داعش الإرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

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