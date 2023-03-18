2023/03/18 | 09:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين: قرار المحكمة الدولية باصدار مذكرة قبض بحقه له مايبرره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).