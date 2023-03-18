مبيعات البنك المركزي تتجاوز مليار دولار اسبوعيا

2023/03/18 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار .

وذكر احصائيات إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار مليار و 056 مليونا و998 الفا و 484 دولارا بمعدل يومي بلغ 211 مليونا و399 الفا و696 دولارا مرتفعا بنسبة 19.61% عما سجله الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 176 مليونا و741 ألفا و692 دولارا.

وكانت على مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 241 مليونا و 908 آلاف و 940 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 176 مليونا و955 الفا و968 دولارا.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية 765 مليونا و218 ألفا و 484 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 61.87% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 291 مليونا و780 الفا دولارا .

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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