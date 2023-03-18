الرافدين يبدأ بيع الدولار للمسافر بواقع 2000 دولار غداً الأحد

2023/03/18 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، اعتماد حصة بيع الدولار للمسافر بواقع ٢٠٠٠ دولار، من يوم غد الاحد وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي.

وذكر بيان للمصرف،، أن "مصرف الرافدين سيباشر باعتماد حصة بيع الدولار للمسافر بواقع ٢٠٠٠ دولار، من يوم غد الاحد وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي". وأضاف، أن "الفروع المشمولة بإيداع الدينار العراقي في بغداد هي ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة - الحي العربي - باب المعظم - القدس - الباب الشرقي - الخضراء - حي العامل - الامانة العامة لمجلس الوزراء )".

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