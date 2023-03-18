انطلاق عملية أمنية واسعة في كركوك وصلاح الدين

2023/03/18 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت في العملية الأمنية قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين.

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