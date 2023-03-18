فرنسا.. اعتقال العشرات في تظاهرات ضد قانون التقاعد

2023/03/18 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 60 شخصا خلال تظاهرة ضد إقرار قانون نظام التقاعد، في ساحة الكونكورد بباريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين والشرطة في احتجاجات ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تم اعتقال 61 شخصا في باريس بعد تصاعد الاحتجاجات واندلاع اشتباكات مع رجال الشرطة.

ومع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضد إقرار القانون الجديد بشأن المعاشات التقاعدية، استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إجراء خاصا لتمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) من دون تصويت، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة.

وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة بشأنه.

ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين، إلى 64 عاما، وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا الإجراء ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.

المصدر: وكالات

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