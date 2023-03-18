2023/03/18 | 10:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طلبة كلية طب الأسنان ببغداد يقيمون يوما طبيا للتوعية بأهمية الكشف عن أمراض الفم واللثة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 97KzeRSXjm4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طلبة كلية طب الأسنان ببغداد يقيمون يوما طبيا للتوعية بأهمية الكشف عن أمراض الفم واللثة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طلبة كلية طب الأسنان ببغداد يقيمون يوما طبيا للتوعية بأهمية الكشف عن أمراض الفم واللثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).