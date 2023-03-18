العراق يتحدى أوزباكستان أمام جمهوره .. أرقام وحقائق النهائي المرتقب

2023/03/18 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد اليوم السبت مواجهة العراق مع أوزبكستان، وذلك في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في أوزبكستان، على ستاد بونيودكور في العاصمة طشقند.

مواجهة ثانية

تقابل الفريقين خلال دور المجموعات من البطولة، حيث كان الفوز من نصيب منتخب أوزبكستان بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

البحث عن المجد

يتطلع منتخب العراق لتحقيق اللقب السادس في تاريخ البطولة، في حين يطمح المنتخب الأوزبكي في تحقيق اللقب الأول بالنسبة له.

تباين في التسجيل

في الطريق إلى المباراة النهائية سجل منتخب أوزبكستان 4 أهداف فقط، في حين تمكن المنتخب العراقي من تسجيل 6 أهداف في خمس مباريات.

مفتاح الخطورة

برز في صفوف منتخب العراق خلال المباريات السابقة الجناح علي جاسم، والذي تمكن من تسجيل هدفين خلال مباراتي الدورين ربع النهائي وقبل النهائي أمام كل من إيران واليابان على التوالي.

السباق من أجل الفوز بجائزة الهداف

من غير المحتمل أن يحصل أحد لاعبي الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية على جائزة هداف البطولة، حيث أن الياباني تاوكي كوماتا يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن أفضل مهاجمي طرفي المباراة النهائية.

صانع الخطورة

يبرز في صفوف منتخب أوزبكستان لاعب الوسط عباسبيك فايزوللاييف، والذي تمكن من صناعة 19 فرصة لزملاءه في الطريق للنهائي، في حين صنع لاعب العراق علي جاسم 13 فرصة لزملاءه في الفريق.

التسديد على المرمى

على الرغم من معاناة منتخب أوزبكستان في تسجيل الأهداف، إلا أن الفريق يتقدم أمام العراق من ناحية محاولات التسديد، وذلك بمجموع 27 تسديدة، مقابل 22 تسديدة من لاعبي العراق.

تأثير الجمهور

يمتلك منتخب أوزبكستان المضيف سلاح اللاعب الثاني عشر، حيث أن الجماهير كانت تملأ جنبات ستاد بونيودكور، وكان لهذه الجماهير تأثير كبير في بلوغ النهائي.

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