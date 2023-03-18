2023/03/18 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف المعهد القضائي، اليوم السبت، عن عدد القاضيات في المحاكم، فيما أكد أن باب المعهد مفتوح امام المرأة اسوة بزميلها الرجل.وقالت عميد المعهد القضائي فاتن محسن،في تصريح صحفي تابعه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعهد القضائي يكشف عدد القاضيات في المحاكم العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد القضائي يكشف عدد القاضيات في المحاكم العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعهد القضائي يكشف عدد القاضيات في المحاكم العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).