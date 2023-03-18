2023/03/18 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ، اليوم السبت ، تقديمها مقترحاً لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر برنامج (الأشغال العامة).وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار ناهض، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل: سنطلق برنامجا لتوفير 100 ألف فرصة عمل المركز الخبري الوطني.

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