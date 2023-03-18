“نجوم كبيسة” بطلاً لـ”هيت لاند” بعد فوزه على “البو سودة” بفارق هدف واحد

2023/03/18 | 11:04 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيت (الأنبار) 964 حصد فريق نجوم كبيسة، مساء الجمعة، لقب بطولة “هيت لاند” الشعبية بكرة القدم، بتغلبه على فريق “البو سودة” في المباراة النهائية بهدفين لهدف.التفاصيل: أطلق صافرة النهائي الحكم محمود إسماعيل، يساعده الحكم أحمد جاسم.منظم البطولة إيهاب أحمد لشبكة 964: المباراة النهائية كانت حماسية، وتمكن فريق “البو سودة” من التسجيل في بداية […]

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